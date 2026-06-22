Disturbios en Cali dejan daños al MIO, cámaras derribadas y un muerto en hechos confusos

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, se registraron disturbios en varios sectores del oriente de Cali que dejaron daños a la infraestructura pública, afectaciones al sistema de transporte MIO, varios lesionados y una persona fallecida en hechos confusos y que son materia de investigación.

Los primeros desórdenes ocurrieron en Puerto Rellena, donde manifestantes instalaron bloqueos y atacaron bienes públicos. Posteriormente, los disturbios se extendieron a sectores como Nuevo Latir, Alfonso López, La Luna y algunos puntos de la Autopista Suroriental.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, 15 cámaras de fotodetección resultaron afectadas y tres fueron derribadas. Además, cuatro estaciones y un bus del sistema MIO sufrieron daños. También fueron vandalizadas dos motocicletas de la Secretaría de Movilidad y un cajero automático.

Durante los hechos resultaron lesionadas cuatro personas, entre ellas tres policías y una agente de tránsito. Las autoridades reportaron la captura de dos presuntos responsables.

Aunque el balance oficial habla de tres cámaras derribadas, videos difundidos en redes sociales mostrarían que podrían ser cuatro las estructuras destruidas, información que continúa siendo verificada.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que la situación fue controlada hacia las 2:05 de la madrugada y aseguró que la intervención de las autoridades evitó que los disturbios se extendieran a otros sectores de la ciudad.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables de los actos vandálicos. El monto será aportado conjuntamente por la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle.

En medio de los disturbios, un ciudadano resultó herido en Puerto Rellena. La Policía indicó que, según las verificaciones preliminares, el caso correspondería a un siniestro vial y no estaría relacionado con las operaciones de control adelantadas por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes Esmad.

De otro lado, las autoridades investigan el homicidio de un hombre en el sector de Alfonso López. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En el resto del Valle del Cauca también se reportaron incidentes menores. En Buga se presentó un conato de bloqueo sobre la vía Panamericana; en Guacarí se registró una riña entre simpatizantes de distintas campañas políticas y en Pradera fue incinerado un vehículo.