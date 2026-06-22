Cinco carros quemados dejó incendio en un parqueadero del municipio de Remedios, Antioquia

Remedios- Antioquia

Este lunes, un incendio generó una emergencia en el área urbana de Remedios, en el Nordeste de Antioquia, que obligó a un despliegue de los bomberos de esta población y sus similares de Segovia, que apoyaron las labores de extinción de la conflagración.

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El incendio se originó en un lugar que presta el servicio de lavadero y parqueadero de carros en el sector del área urbana conocido como El Ahorcado. Fue necesario activar 18 unidades de bomberos. En el lugar, pese a que existía el riesgo de que las llamas se extendieran por la gasolina en los carros, no se registraron personas afectadas, solo daños materiales.

“Las posibles causas no es por cortocircuito, sino por una sobrecarga eléctrica en la caja de circuito, o sea, la caja de breques del parqueadero. Como pérdida, la ramada de la estructura y 5 vehículos. 4 en su totalidad y 1 medio”, reportó el subteniente Domingo López, comandante de bomberos Remedios.

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Luego de varias horas de trabajo intenso y tratamiento del incendio con espuma especial, se logró controlar y ahora se comenzó con el trabajo de cuantificar los daños ocasionados por el incendio.

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