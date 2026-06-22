Un perro antiexplosivos murió por una descarga eléctrica en zona rural de Briceño, Antioquia

Briceño, Antioquia

La semana anterior se reportó la muerte de un canino del Ejército en zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. Los reportes oficiales manifiestan que la situación se registró en medio de un torrencial aguacero que cayó ese día en la vereda Vélez. Según lo manifestado por las autoridades, el canino de nombre Mosly, integrante del grupo EXDE, unidad antiexplosivos, murió luego de que un rayo lo impactara durante una tormenta eléctrica registrada en la veda. El guía, compañero humano, no sufrió ninguna afectación a su integridad.

Esta situación se reporta como un accidente natural en medio del cumplimiento del deber el pasado 17 de junio, cuando el canino y su guía estaban en el denominado cambuche. El humano quedó ileso de milagro.

El canino hacía parte de un grupo que permanentemente trabaja con sus compañeros soldados para despejar esos territorios de minas instaladas por los grupos armados ilegales que delinquen en esa zona, como lo es el frente 36 de las disidencias y el Clan del Golfo, que se enfrentan por el control del territorio, pero que en esas acciones también atacan a la fuerza pública, que trabaja para garantizar la seguridad de la población civil.