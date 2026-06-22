Autoridades reportan normalidad en orden público durante las elecciones de ayer en Medellín

Medellín

Medellín cerró el día de ayer la jornada electoral en condiciones de normalidad, tras la implementación de un dispositivo de seguridad coordinado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional. El despliegue institucional se enfocó en garantizar el orden público y el acceso de los ciudadanos a los puestos de votación.

Durante el desarrollo de la jornada, las autoridades materializaron dos capturas en cumplimiento de órdenes judiciales vigentes. La primera detención se registró en el barrio El Salvador por el delito de homicidio, mientras que la segunda se efectuó en la comuna 10 (La Candelaria) por el delito de receptación.

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Asimismo, la Policía Nacional impuso un total de 50 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las principales conductas sancionadas incluyeron el desacato a órdenes policiales, irrespeto a la autoridad, porte de elementos prohibidos y el desarrollo de actividades políticas en el perímetro de exclusión de las urnas.

Al cierre de las votaciones, la administración municipal y las fuerzas de seguridad reportaron un balance positivo en la capacidad operativa y el control de los puntos de votación, los cuales registraron una alta concentración de ciudadanos a lo largo del domingo.