Mujer que viajó desde Estados Unidos murió en Medellín tras extracción de biopolímeros

Medellín

La complicación de un procedimiento estético para la extracción de biopolímeros en los glúteos le causó la muerte a Paula Andrea Beltrán Sandoval en Medellín.

La paciente de 41 años quien había viajado desde Nueva York a Colombia para realizarse el proceso médico, fue intervenida en un quirófano de la Torre Médica de El Tesoro, ubicada en el barrio El Poblado, el pasado 18 de junio.

El procedimiento que habría sido programada y pagado previamente, por un valor cercano a los 38 millones de pesos, tenía como objetivo retirar biopolímeros previamente aplicados en la zona glútea por motivos personales.

Según el informe oficial, aproximadamente una hora y diez minutos después de iniciada la intervención, la enfermera presentó una complicación que derivó en un paro cardiorrespiratorio, por lo que, de inmediato, el equipo médico inició maniobras de reanimación durante varios minutos, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció en el quirófano.

De acuerdo con la información preliminar, la paciente no presentaba patologías conocidas que explicaran la complicación. Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los estudios forenses para determinar la causa exacta del deceso.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer si el procedimiento se realizó bajo los protocolos exigidos y si tanto el profesional como el centro médico contaban con la habilitación correspondiente para este tipo de cirugías, para iniciar las acciones correspondientes.