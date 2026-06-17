Nueva estación de bomberos en Medellín refuerza la atención en el occidente de la ciudad

Medellín

La Alcaldía de Medellín, bajo la dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), consolidó la descentralización de sus servicios de emergencia con la puesta en marcha de la Estación de Bomberos Occidente. Durante su primer mes de operaciones, el nuevo cuartel ha completado cerca de 60 intervenciones en su área de influencia, logrando una reducción significativa en los tiempos de respuesta ante contingencias e incidentes viales en la zona.

La infraestructura está localizada estratégicamente en el sector de San Cristóbal, justo en la vía de acceso que conecta a Medellín con el Túnel de Occidente. Esta ubicación permite el despliegue de una tripulación permanente encargada de cubrir de forma directa las emergencias reportadas en este corregimiento, en el de San Sebastián de Palmitas, en la parte alta de la comuna 7 (Robledo) y en los sectores limítrofes con la comuna 13 (San Javier).

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El área de cobertura directa de la nueva sede abarca a más de 200.000 ciudadanos del occidente del distrito. Adicionalmente, por su conectividad con el corredor vial hacia la subregión del Occidente antioqueño, la estación está facultada y equipada para brindar apoyo operativo complementario a los cuerpos de bomberos de los municipios vecinos de San Jerónimo y Ebéjico en situaciones de alta complejidad.

Con la entrega y activación de este cuartel, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín amplía su red operativa a un total de nueve estaciones distribuidas estratégicamente en el área urbana y rural. Esta ampliación de cobertura busca fortalecer la capacidad instalada de la ciudad frente a incendios estructurales, forestales, rescates y la atención preferente del flujo vehicular que transita hacia la costa atlántica y Urabá.