Grupos armados estarían reclutando menores por TikTok: así opera en Antioquia

Medellín, Antioquia

Los grupos armados ilegales están utilizando TikTok, Facebook, Instagram y otras redes sociales como una nueva herramienta para reclutar niños, niñas y adolescentes en Colombia. Así lo reveló una investigación periodística de El Colombiano, que documentó cómo estas organizaciones difunden contenidos que exaltan una vida de lujos, dinero, armas y poder para atraer a menores de edad.

Como parte de la investigación, El Colombiano creó un perfil falso en TikTok y comprobó que, en menos de media hora, el algoritmo comenzó a mostrar videos de jóvenes armados, personas exhibiendo vehículos de alta gama, dinero, licor y contenido relacionado con grupos ilegales, evidenciando la facilidad con la que un menor puede ser expuesto a este tipo de publicaciones.

Utilizan códigos para evadir los controles

La investigación también estableció que los grupos armados modificaron la forma de publicar sus contenidos para evitar los filtros de las plataformas digitales. En lugar de mencionar directamente el nombre de las organizaciones, recurren a iniciales, apellidos comunes y emojis, especialmente el de un ninja, para identificar a sus integrantes y facilitar el contacto con potenciales reclutas.

Según el trabajo periodístico, las publicaciones buscan reforzar una imagen de éxito mediante armas, motocicletas, vehículos, fiestas, licor y dinero, mientras presentan la vida dentro de las estructuras criminales como una alternativa atractiva para adolescentes en condición de vulnerabilidad.

La investigación de El Colombiano reveló que el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP identificó durante enero de 2026 al menos cuatro cuentas de TikTok utilizadas por el Clan del Golfo para reclutar menores en Antioquia. Estas cuentas alcanzaban, en promedio, 2.169 seguidores y 45.004 visualizaciones por publicación antes de ser suspendidas.

Entre diciembre de 2016 y diciembre de 2025, Antioquia registró 311 víctimas de reclutamiento, siendo Ituango el municipio más afectado. Por subregiones, el Norte de Antioquia concentra el 44 % de los casos, seguido por el Bajo Cauca, Urabá, el Valle de Aburrá y el Nordeste.

Redes sociales ya son una de las principales vías de captación

La investigación publicada por El Colombiano señala que el fenómeno ha crecido de manera acelerada desde 2024. Según el informe analizado por el medio, en 2025 el 44 % de los menores reclutados en Colombia fueron captados mediante redes sociales, mientras que el número de municipios afectados aumentó de 97 a 248, un crecimiento del 156 % tras la masificación del reclutamiento digital.

El reportaje concluye que los grupos armados ya cuentan con una denominada “tropa digital”, encargada exclusivamente de producir contenido para redes sociales, identificar posibles víctimas y mantener una estrategia permanente de reclutamiento dirigida a niños, niñas y adolescentes.