“Boyacá puede esperar muchas cosas positivas con el nuevo Gobierno”: Juan Camilo Ostos

Boyacá

El exviceministro, Juan Camilo Ostos celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. Se declaró feliz por los resultados alcanzados en Boyacá donde el candidato del Movimiento Defensores de la Patria sumó 441.557 votos, mientras que Iván Cepeda apenas llegó 280.199 apoyos.

“Estamos muy felices porque el resultado fue contundente. Boyacá fue uno de los departamentos en donde mayor diferencia tuvo el presidente Abelardo de la Espriella respecto a su competidor, el senador Iván Cepeda y esto lo que da es una señal clarísima del cansancio, el agotamiento de los boyacenses con el gobierno nacional, con el gobierno departamental y los engaños que no fueron fructíferos, sino que, por el contrario, enardecieron a la gente y salieron a las urnas. A esos mineros que han estado relegados y sometidos a un vejamen de 4 años, a los agricultores, a los lecheros, a los industriales y a los ciudadanos que han vivido el terror en las ciudades de la inseguridad y que confiaron en Abelardo como una esperanza para que podamos pasar esa página oscura a partir del 7 de agosto”.

Aseguró que Boyacá siempre ha sido ejemplo nacional en las elecciones destacando la altísima participación durante la segunda vuelta presidencial.

“Esta participación es histórica, eso lo que muestra es una ciudadanía vibrante, una democracia realmente fortalecida que la gente indistintamente de cualquiera de las dos opciones que eligió ayer salió a votar con entusiasmo. Pero lo mejor de todo es que ya empiezan a haber señales de que las maniobras corruptas politiqueras del Gobierno Nacional, engañando a la gente diciendo que íbamos a acabar el Sena, que íbamos a acabar el ICBF que íbamos a acabar el salario mínimo o las prácticas politiqueras del gobernador, quien salió con todo su equipo a hacer campaña con los recursos de los boyacenses, como es habitual, pues la gente no le creyó, ya no le cree más las mentiras a quienes llevan engañando al departamento y al país durante tantos años, y eso también es una señal clara de lo que puede venir para Boyacá el futuro y es pasar también ya pasamos la página oscura del Gobierno Nacional, ahora lo que viene es pasar esa página muy oscura de lo que ha venido pasando en el gobierno departamental”.

Adelantó algo de lo que viene trabajando el nuevo presidente con el partido de Salvación Nacional.

“El presidente está en este momento haciendo una evaluación de un mapa que se creó previamente a la elección de los problemas más relevantes del país. De aquí al miércoles o jueves debe darse la elección oficial, la comisión escrutadora y estoy seguro de que el presidente está ya en trámites de empezar a construir lo que será su equipo de empalme, un equipo que reciba el desastre del actual gobierno y empieza a plantear cuáles son esas acciones inmediatas a 30, 60 y 100 días para poder empezar a recomponer el rumbo del país. Nosotros, desde Salvación Nacional, en las próximas horas también estaremos reunidos con el doctor Enrique Gómez y con el equipo de trabajo para poder hacer una evaluación de los resultados y empezar a planear lo que viene de cara al empalme y lo que viene de cara al año 2027, que es otro desafío que a partir de hoy comienza a correr el reloj para la elección de autoridades regionales”.

Aseguró que al departamento de Boyacá le esperan cosas muy buenas con el nuevo gobierno,

“Muchas cosas positivas, empezando por los mineros quienes ya no van a ser perseguidos ni estigmatizados. La minería va a volver a ser uno de los motores de desarrollo, la minería sostenible, responsable, ese es un potencial de Boyacá. También el sector de la construcción, el sector industrial. Lo que venía pasando con el sector de construcción de vivienda, la eliminación de los de los subsidios de vivienda, eso apagó muchísimo las cementeras, las siderúrgicas, las gravilleras, las ladrilleras, el aparato industrial del corredor principal”.

Dijo que el nuevo presidente de la república, Abelardo de la Espriella le devolverá la moral a las Fuerzas Armadas y la policía para rescatar y recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.