Así reaccionaron los congresistas que respaldaron a Iván Cepeda en la segunda vuelta en Boyacá

Boyacá

Varios congresistas del partido Alianza Verde se pronunciaron luego de conocerse que en Boyacá Abelardo de la Espriella le ganó con 441.557 las elecciones presidenciales a Iván Cepeda que sumó 280.199 votos.

El senador electo del partido Alianza Verde, John Amaya se pronunció en sus redes sociales tras las elecciones presidenciales en las que Abelardo de la Espriella ganó por amplio margen a Iván Cepeda.

“Reconocemos con humildad la decisión de las mayorías, así haya sido por un margen estrecho. Gracias, Iván, por liderar una campaña nacida en los territorios, construida desde la escucha y la defensa digna de una idea de país más justo, más incluyente y en paz”.

Dijo que ahora es necesario empezar a sanar las heridas que dejó la polarización durante la campaña.

“Hoy queda una Colombia partida en dos mitades. Y precisamente por eso, nuestra tarea será tender puentes y contribuir a la reconciliación. Este país arrastra heridas profundas desde hace demasiado tiempo, y nuestra decisión seguirá siendo la misma: ayudar a sanarlas, nunca a profundizarlas”.

Por su parte el expresidente de la Cámara y congresista electo por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca grabó un video agradeciendo a quienes se sumaron a la campaña de Iván Cepeda que apoyo la Alianza Verde.

“Hoy ganó la democracia y eso no siempre significa alcanzar la victoria. Logramos una importante votación y hay causas que no caben en una sola elección. Agradezco a cada persona que creyó en nuestro proyecto que caminó, que defendió sus ideas con respeto y con esperanza. Hoy la democracia habló y la escuchamos con humildad. Felicitamos a quienes ganaron, a quienes recibieron la confianza mayoritaria de los colombianos a nuestro nuevo presidente Abelardo de la Espriella”.

Carolina Espitia quien ahora es codirectora del partido Alianza Verde, anunció seguimiento a los escrutinios y reconoció el valor de la campaña de Iván Cepeda.

“Reconocemos y admiramos el valor de Iván Cepeda por haber promovido una campaña decente, transparente y respetuosa, guiada siempre por sus convicciones, su integridad como ser humano y su profundo compromiso con Colombia. Su liderazgo demostró que es posible hacer política con altura, dignidad y respeto por la diferencia, poniendo las ideas y el bienestar del país por encima de los ataques y la polarización. Asumimos con respeto los resultados preliminares de esta segunda vuelta presidencial y nos sumamos a su llamado. Ahora comienza una etapa fundamental: acompañar con atención y responsabilidad el proceso de escrutinio, respetando el resultado final que determinen las autoridades electorales”.