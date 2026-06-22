Abelardo de la Espriella arrasó en Boyacá y ganó en 119 de los 123 municipios

Tunja

Tras finalizar las votaciones de la segunda vuelta presidencial en Boyacá, dejando como amplio ganador a Abelardo de la Espriella, quien logró 404.057 votos, equivalentes al 60,22 % del total de los sufragios depositados en el departamento.

Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 256.199 votos, lo que representa el 38,21 % de la votación. A pesar de la derrota en el consolidado departamental, el candidato logró imponerse en cuatro municipios: Cubará, Paz de Río, Nobsa y la capital boyacense, Tunja.

En las principales ciudades del departamento, De la Espriella consiguió importantes victorias. En Duitama obtuvo 36.015 votos frente a los 35.416 votos de Cepeda. De igual manera, en Sogamoso alcanzó 38.009 votos, superando los 35.358 votos de su contendor.

En Chiquinquirá también se registró una ventaja significativa para De la Espriella, con 18.637 votos, mientras que Cepeda obtuvo 11.739 sufragios.

El único gran centro urbano donde se impuso Iván Cepeda fue Tunja, donde consiguió 57.009 votos, frente a los 47.609 votos alcanzados por Abelardo de la Espriella.

Con estos resultados, Boyacá es uno de los departamentos con mayor respaldo a Abelardo de la Espriella, quien logró imponerse en la gran mayoría del territorio boyacense al conquistar 119 de sus 123 municipios, mientras que Iván Cepeda obtuvo la victoria en Cubará, Paz de Río, Nobsa y la capital, Tunja.