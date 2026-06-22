Carlos Amaya reconoce triunfo de Abelardo de la Espriella y llama a la unidad de los boyacenses

El mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, ejerció su derecho al voto en el coliseo Municipal de la ciudad de Tunja / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, resaltó el éxito de la jornada electoral en el departamento y convocó a la unidad para afrontar la nueva etapa política del país.

El mandatario departamental destacó que los boyacenses pudieron ejercer su derecho al voto con garantías de seguridad y transparencia, lo que calificó como una victoria para la democracia.

“Gane quien gane, lo importante era que los boyacenses pudieran salir masivamente a votar y que tuvieran todas las garantías de seguridad. Eso es un triunfo de la democracia”, afirmó.

Amaya aseguró que, como gobernador, corresponde reconocer los resultados electorales y trabajar de manera articulada con las instituciones y con el nuevo Gobierno nacional. Asimismo, enfatizó que las diferencias políticas no deben convertirse en factores de división entre los ciudadanos.

“Todos somos hijos de la misma tierra y tenemos que trabajar unidos por este departamento. Las diferencias políticas y que unos u otros hayan votado por determinado candidato no convierten a los boyacenses en enemigos”, expresó.

El gobernador señaló que, una vez concluido el proceso electoral, comienza una nueva etapa que debe estar marcada por el fortalecimiento institucional, el respeto por la democracia y la construcción de consensos.

En su pronunciamiento, también felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y reconoció la labor de las entidades encargadas de garantizar el desarrollo de las elecciones.

“Hay que empezar una nueva etapa, una etapa en la que la institucionalidad se fortalezca. Felicito al ganador y a las instituciones que permitieron que este proceso electoral se desarrollara con éxito”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a todos los líderes y funcionarios públicos del país para actuar con responsabilidad frente a los resultados electorales y contribuir a mantener un clima de calma y serenidad.

“Espero que todos quienes hoy ejercemos un cargo tengamos la entereza de llamar a la calma, a la serenidad y a reconocer el resultado de las elecciones”, concluyó.