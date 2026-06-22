De la Espriella creció 19,6 % en Boyacá entre la primera y la segunda vuelta presidencial

Hasta el momento, los resultados de la segunda vuelta presidencial muestran que Boyacá fortaleció el respaldo otorgado a Abelardo de la Espriella. Mientras en la primera vuelta el candidato obtuvo 337.768 votos, equivalentes al 50,47 % de la votación, en la jornada de este 21 de junio alcanzó 404.057 sufragios y el 60,22 % del total departamental. Esto representa un crecimiento de 66.289 votos en apenas tres semanas y una ventaja de 147.858 votos sobre Iván Cepeda, superior a la diferencia de 121.343 votos registrada en la primera vuelta.

El dominio territorial del hoy presidente electo también se consolidó. En la primera vuelta ganó en 116 de los 123 municipios boyacenses, mientras que en la segunda amplió su presencia a 119 municipios. Por su parte, Iván Cepeda pasó de imponerse en cinco municipios —Tunja, Cubará, Paz de Río, Nobsa y Tibasosa— a conservar únicamente cuatro bastiones: Tunja, Cubará, Paz de Río y Nobsa. La capital boyacense continuó siendo el principal fortín electoral de Cepeda, quien obtuvo allí 57.009 votos frente a los 47.609 alcanzados por De la Espriella.

Las principales ciudades del departamento ratificaron la tendencia observada en la primera vuelta. En Sogamoso, Abelardo de la Espriella pasó de 29.674 a 38.009 votos, mientras que Cepeda creció de 27.481 a 35.358 sufragios. En Duitama, el ganador aumentó de 29.238 a 36.015 votos y Cepeda de 27.239 a 35.416. Chiquinquirá también amplió la ventaja de De la Espriella, quien pasó de 15.041 a 18.637 votos. Los resultados hasta el momento, consolidan a Boyacá como uno de los departamentos con mayor respaldo electoral para el nuevo presidente, con una victoria contundente tanto en votos como en cobertura territorial.