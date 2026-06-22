Gremio portuario pide al gobierno electo priorizar la recuperación del río Magdalena

Por primera vez ingresa un buque RoRo a la zona portuaria de Barranquilla. Foto: Asoportuaria.

El sector portuario hizo un llamado al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para que priorice la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y avance en la consolidación del modelo portuario nacional como eje de competitividad y desarrollo económico para el país.

A través de un comunicado, Asoportuaria felicitó al presidente y al vicepresidente electos, Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo, respectivamente, y mostró su disposición para acompañar las iniciativas del nuevo Gobierno durante el período 2026-2030.

El director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, señaló que el gremio espera que la nueva administración impulse proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura logística y el transporte multimodal del país.

“Nos sumamos o acompañaremos todas las iniciativas que lleven a Colombia a la patria milagro. Sabemos y entendemos la responsabilidad que tiene en recuperar la seguridad, en recuperar un marco fiscal responsable para el país, pero también sabemos de la necesidad, y que lo hemos conversado durante la campaña, de invertirle a la navegabilidad sobre el río Magdalena, de impulsar la intermodalidad para ganar en competitividad y para ganar en atracción de inversiones”, afirmó Ariza.

El dirigente gremial destacó que la recuperación del principal afluente del país es fundamental para consolidar el modelo portuario colombiano, reducir costos logísticos y fortalecer la conexión entre los diferentes modos de transporte, lo que permitiría mejorar la competitividad nacional y atraer nuevas inversiones.

En el comunicado, Asoportuaria aseguró que las iniciativas planteadas por el nuevo Gobierno podrían contribuir a una nueva etapa para el sector portuario, especialmente mediante la promoción del río Magdalena como eje de la intermodalidad y del desarrollo económico del país.

Asimismo, el gremio consideró que, además de fortalecer la infraestructura y la logística, será necesario avanzar en medidas que permitan restablecer la seguridad y el orden en las regiones, así como enfrentar los retos sociales y fiscales que actualmente tiene Colombia.

Asoportuaria también reconoció la fortaleza del sistema electoral y el papel de las instituciones que hicieron posible la jornada democrática, al tiempo que hizo un llamado a la unidad nacional y al respeto por los resultados electorales para garantizar una transición armónica hacia el nuevo gobierno, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto de 2026.