Policía reporta balance positivo en Barranquilla durante las elecciones presidenciales

Un balance positivo reportó la Policía en Barranquilla y su área metropolitana tras las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado domingo, 21 de junio. La institución confirmó que no se presentaron alteraciones del orden público.

“Durante la jornada no se registraron situaciones de alteración del orden público que afectaran el desarrollo de las votaciones, permitiendo que miles de ciudadanos ejercieran su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, seguridad y convivencia”, indicó la Policía.

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La institución indicó que hubo acompañamiento permanente en los 249 puestos de votación habilitados, así como en las sedes de la Registraduría y demás lugares relaciones con el proceso electoral.

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“Este resultado refleja el comportamiento ejemplar de la comunidad y el esfuerzo de los más de 3.400 policías desplegados en el marco del plan democracia, garantizando la seguridad y las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la jornada”, indicó el General Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.