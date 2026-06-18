Gremios advierten nuevos retrasos en obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura para la Región Norte, sobre retrasos en obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), regional Norte, expresó su preocupación por los retrasos en las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz y por las condiciones en las que se encuentra la recién entregada zona de manejo de equipajes nacionales.

Durante un nuevo recorrido de inspección al proyecto, el director de la CCI Norte, Héctor Carbonell, explicó en 6AM W de Caracol Radio, que dentro de los compromisos establecidos, se contemplaba la entrega progresiva de nuevas áreas durante junio y julio, especialmente en la zona internacional y en las nuevas salas de abordaje. Sin embargo, los plazos fueron modificados y ahora algunas de estas obras se proyectan para septiembre y diciembre de este año.

La principal inquietud de los gremios radica en que estos aplazamientos requerirán una adición presupuestal cercana a los 14 mil millones de pesos, por lo que solicitaron celeridad en los trámites administrativos necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.

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