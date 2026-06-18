Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 jun 2026 Actualizado 17:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Gremios advierten nuevos retrasos en obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz

La principal inquietud de los gremios radica en que estos aplazamientos requerirán una adición presupuestal cercana a los 14 mil millones de pesos.

Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura para la Región Norte, sobre retrasos en obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura para la Región Norte, sobre retrasos en obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz

00:00:0003:39
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), regional Norte, expresó su preocupación por los retrasos en las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz y por las condiciones en las que se encuentra la recién entregada zona de manejo de equipajes nacionales.

Durante un nuevo recorrido de inspección al proyecto, el director de la CCI Norte, Héctor Carbonell, explicó en 6AM W de Caracol Radio, que dentro de los compromisos establecidos, se contemplaba la entrega progresiva de nuevas áreas durante junio y julio, especialmente en la zona internacional y en las nuevas salas de abordaje. Sin embargo, los plazos fueron modificados y ahora algunas de estas obras se proyectan para septiembre y diciembre de este año.

La principal inquietud de los gremios radica en que estos aplazamientos requerirán una adición presupuestal cercana a los 14 mil millones de pesos, por lo que solicitaron celeridad en los trámites administrativos necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0003:39
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir