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22 jun 2026 Actualizado 20:09

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Barranquilla

Investigan crimen de joven en el barrio El Pueblito, en Barranquilla

Según testigos, la víctima se habría bajado de un vehículo antes de ser baleado.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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Barranquilla
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Las autoridades investigan el homicidio de un joven de 23 años en la madrugada de este lunes en el barrio El Pueblito, en Barranquilla.

Según testigos, la víctima fue baleada luego de bajarse de un vehículo. El hombre fue identificado como Isaac Stevens Castillo Solano.

La Policía confirmó que Castillo Solano tenía varias anotaciones judiciales, entre ellos, hurto y fuga de presos.

Mientras tanto, las autoridades recopilan información que permita ubicar a los responsables.

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