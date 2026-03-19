41,8 % de los barranquilleros señala la extorsión como principal delito, según Percepción Ciudadana

Según el más reciente estudio, el delito de extorsión afecta al 41,8 % de los barranquilleros, es decir, casi 4 de cada 10 señalaron que este es el principal delito en su barrio. La información se recolectó mediante más de 1.200 encuestas puerta a puerta aplicadas en distintos sectores de la ciudad y fue presentada este jueves en la Universidad del Norte.

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“Este año incluimos la extorsión de manera explícita en la lista que le presentamos a los ciudadanos sobre los delitos más graves en su barrio. Ahí también aparecen atracos callejeros, robo de autopartes, entre otros. La extorsión alcanzó casi el 42 % de la opinión: es decir, el 42 % de los barranquilleros considera que la extorsión es uno de los delitos más graves de su barrio“, señaló Lucía Avendaño, directora de Barranquilla Cómo Vamos.

Optimismo y orgullo barranquillero

A pesar de la preocupación por la seguridad, los barranquilleros mantienen una percepción positiva sobre la ciudad. Ana María Aljure, gerente de ciudad, afirmó:

“De verdad que la ciudad va excelente. Tenemos el principal medidor: el orgullo barranquillero. Más del 85 % de los ciudadanos están felices y orgullosos de su ciudad, y más del 85 % también considera que Barranquilla es el mejor lugar para vivir. Esto nos llena de mucha felicidad. Además, un alcalde con más del 82 % de favorabilidad demuestra que la gestión y los resultados son concretos y tangibles".

Air-e Intervenida: hito histórico en percepción

En el marco de la misma encuesta, el servicio de energía eléctrica registró un aumento de 41,3 puntos porcentuales, pasando del 23,4 % de satisfacción en 2023 a 64,7 % en 2025, consolidándose como uno de los avances más significativos en la evaluación de los servicios públicos en Barranquilla.

“En medio de una coyuntura financiera retadora, decidimos no retroceder. Este resultado refleja el compromiso de toda la organización por mejorar la experiencia de los usuarios y reconstruir la confianza en el servicio de energía", afirmó Tania Peñaranda Zuleta, Agente Especial (e) de Air-e Intervenida.

Nuevas consultas

Esta edición del estudio incorporó además nuevas preguntas adaptadas a las dinámicas actuales, incluyendo el conocimiento de los derechos sexuales y la confianza en los servicios financieros digitales. También refleja un aumento en el número de personas en situación de pobreza y de quienes no tienen garantizadas sus tres comidas diarias.