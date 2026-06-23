Generadoras esperan soluciones urgentes del nuevo Gobierno frente a la crisis de Air-e

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, aseguró que uno de los principales retos que enfrentará el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella será la crisis financiera que atraviesa Air-e y su impacto sobre el sistema eléctrico nacional.

Según explicó, la deuda acumulada de la compañía con el sector energético asciende actualmente a 2,5 billones de pesos.

Castañeda destacó que el discurso de unidad pronunciado por el mandatario electo genera expectativas positivas para abordar los problemas estructurales del país, entre ellos la situación energética de la región Caribe.

Sin embargo, advirtió que los primeros meses de gobierno serán determinantes para recuperar la confianza de los acreedores y garantizar la estabilidad financiera del sector.

El dirigente gremial señaló que el nuevo Ejecutivo recibirá un sistema eléctrico con condiciones económicas complejas, agravadas por la llegada de un fenómeno de El Niño que podría aumentar la presión sobre la generación y el suministro de energía.

“La primera tarea en esos primeros 100 días de Gobierno tendrá que ser cómo ponerse al día o llegar a acuerdos con los acreedores, para que el sistema tenga una promesa de pago creíble por parte del nuevo Gobierno. Luego, obviamente, habrá que comenzar a estructurar una solución de mediano plazo que permita a toda la región seguir teniendo un servicio de calidad, confiable y que sea realista frente a la situación económica de los hogares del Caribe”, dijo Castañeda.

En ese sentido, indicó que una de las prioridades será establecer mecanismos de pago o acuerdos que permitan reducir las obligaciones pendientes de Air-e con los agentes del mercado.

Sobre la propuesta de que la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico asuman la operación de Air-e, Castañeda consideró que antes de definir quién administrará la compañía es necesario construir una solución financiera sostenible.

Agregó que la región también deberá explorar fuentes de financiación, como recursos de regalías, para garantizar un servicio de energía confiable, con tarifas competitivas y acorde con la realidad económica de los usuarios.