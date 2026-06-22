Absténganse de desatar un incendio social: Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro e Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro e Iván Cepeda. Fotos: (Photo by Leonardo Castañeda/Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

En medio de su discurso como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le envió un mensaje al mandatario Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, pidiéndoles respetar y reconocer los resultados de la segunda vuelta.

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“Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace 4 años eligió al hoy inquilino de la Casa de Nariño. Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas no están desafiando al ‘Tigre’, sino a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo a José Manuel y a mí”, afirmó.

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De esta manera, les lanzó una advertencia tanto a Petro como a Cepeda: “absténganse de desatar un incendio social, respeten el veredicto y acaten el resultado. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer oposición”.

“Iván Cepeda tendrá todas las garantías”

De la Espriella mencionó que su rival en las elecciones y senador electo, Iván Cepeda, podrá ejercer la oposición a su gobierno con todas las garantías, aunque le hizo otro aviso.

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“Cepeda tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Señor senador electo Iván Cepeda, ni se le ocurra estimular la violencia, absténgase de filtrar el terror (…). El ‘Tigre’ todavía puede morder más duro de lo que hoy”, dijo.

Finalmente, expresó que, como mandatario de los colombianos, no tolerará que Cepeda tenga conductas “orientadas a promover la violencia, el miedo y el desconocimiento de las instituciones”.

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“La voluntad popular no se va a reemplazar”, concluyó.

Reviva la transmisión especial de Caracol Radio y las palabras de Abelardo de la Espriella aquí: