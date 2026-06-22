🔴 Discurso de Abelardo de la Espriella HOY: Primeras palabras del nuevo presidente de Colombia

Este domingo 21 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030.

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Con el 99,99 % de las mesas informadas, de la Esprilla obtuvo 12.959.515 de votos (49,66 %), frente a los 12.708.695 del candidato de izquierda, Iván Cepeda (48,70 %). La segunda vuelta presidencial de este domingo tuvo una participación récord del 63,59 %.

El hoy presidente electo celebrará su victoria en el Monumento de la Ventana al Mundo, en Barranquilla, desde donde se dirigirá a los colombianos.

Primeras palabras del nuevo presidente de Colombia

De la Espriella invitó a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, a su celebración en la Ventana al Mundo, en Barranquilla.

“Hoy hay que reconocer que 13 millones de colombianos han hablado, que el presidente de la República es ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella”, expresó Restrepo.

En su discurso, el presidente electo manifestó que “esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación, una nueva era, un cambio de orden, la ‘Patria Milagro’.

“A partir de este momento, termina la campaña electoral, las consignas, las divisiones, los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria”, añadió.

Además, reafirmó su compromiso de “lealtad absoluta” con la Constitución de 1991: “Juro, juro defender la Constitución con extrema coherencia”.

Mensaje de Abelardo de la Espriella a los sectores afines a Iván Cepeda

El nuevo presidente se comprometió a gobernar para todos los colombianos, sin distinción entre quienes votaron por él y quienes optaron por otros candidatos. En su discurso, enfatizó que no habrá vencedores ni vencidos, y que su administración se basará en la reconciliación y el respeto mutuo.

Afirmó que en una democracia no hay enemigos irreconciliables, sino compatriotas con diferentes opiniones, todos con los mismos derechos. Recordó que el artículo 188 de la Constitución establece que el presidente debe simbolizar la unidad nacional, y asumió esta responsabilidad como un mandato sagrado.

“No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros”.

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