Elecciones HOY en CALI 🔴 Minuto a minuto de votaciones, hora de resultados y Registraduría

Millones de colombianos acuden a las urnas hoy, 21 de junio, para participar de la segunda vuelta electoral por la presidencia del país que se disputa entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en total, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, tanto en Colombia como en el exterior. Del total, cerca de 1,25 millones lo harán desde otros países.

Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial

De acuerdo con la Registraduría Nacional, el orden de la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, que definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta. Así las cosas, la ubicación será la siguiente:

Ubicación 1: Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas.

Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas. Ubicación 2: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Conviene mencionar que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta. Si marcan más de una opción, el voto será anulado.

Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Registraduría Nacional Ampliar Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Registraduría Nacional Cerrar

Minuto a minuto | Elecciones presidenciales en Colombia 21 de junio 2026 en Cali:

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