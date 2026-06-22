¿A qué hora juega Selección Colombia contra RD del Congo en Mundial 2026? Cómo ver partido EN VIVO

Este martes, 23 de junio, será día de fútbol para la Selección Colombia pues se enfrentará a la Selección de la República Democrática del Congo en un partido válido por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de este partido, hora y cómo verlo EN VIVO.

Una victoria equivale a una clasificación para Colombia

Dentro de lo más destacado del partido está que la Selección Colombia, de ganar, puede asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, sin importar qué pase en la última fecha, en la que enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Con una victoria, Colombia asegura su presencia en los 16avos, ya sea pasando primera o segunda, dependiendo de lo que pase contra los lusos.

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Lo anterior porque el cuadro cafetero lidera su grupo, ya que los europeos de ‘CR7′ empataron en la primera fecha contra el mismo rival africano que se enfrentará a Colombia.

¿Cómo llega Colombia para el partido contra la República Democrática del Congo?

Ahora, la ‘Tricolor’ llega al partido contra la República Democrática del Congo con una victoria tras haber vencido a Uzbekistán 3-1 en su debut en el Mundial 2026.

Los goles del juego fueron anotados por Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campáz.

¿Y cómo le fue a la Selección de la República Democrática del Congo?

Pues bien, la República Democrática del Congo llega al partido contra Colombia con un histórico empate (1-1) contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Cabe resaltar que aunque en el papel Colombia es favorita, RD del Congo cuenta con jugadores destacados como Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu y Yoane Wissa, todos con paso en alguna de las llamadas cinco grandes ligas europeas.

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¿A qué hora juega Colombia contra la República Democrática del Congo este 23 de junio?

El partido de la Selección Colombia dirigida por el estratega argentino Néstor Lorenzo será a las 9:00 de la noche, hora Colombia, y se disputará en el estadio Akron, de Guadalajara, en México.

¿Cómo ver EN VIVO el partido de Colombia contra la República Democrática del Congo?

Usted puede seguir la transmisión de Caracol Radio EN VIVO con la narración del ‘Fenómenos del Fútbol’ del partido de la Selección Colombia, o acompañar el minuto a minuto en la página web de este mismo medio.

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Si lo prefiere, puede ver el partido en vivo por las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney+.

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