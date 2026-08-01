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02 ago 2026 Actualizado 13:52

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Política

Atentado contra autoridades indígenas del Valle del Cauca: 2 personas asesinadas y más de 5 heridos

El hecho lo denunció la representante Ana Erazo.

Atentado terrorista en Florencia, Valle del Cauca, deja un saldo de dos fallecidos y al menos cinco heridos. Dentro de las víctimas hay miembros de la comunidad indígena. Foto: Archivo

Atentado terrorista en Florencia, Valle del Cauca, deja un saldo de dos fallecidos y al menos cinco heridos. Dentro de las víctimas hay miembros de la comunidad indígena. Foto: Archivo

Atentado terrorista en Florencia, Valle del Cauca, deja un saldo de dos fallecidos y al menos cinco heridos. Dentro de las víctimas hay miembros de la comunidad indígena. Foto: Archivo
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A tan solo unos días de la posesión presidencial en la ciudad de Cali, la representante Ana Erazo denunció un atentado registrado en la tarde de este sábado en el municipio de Florida.

Según la congresista, el ataque sicarial se presentó en contra de la Autoridad Indígena Mayor del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, Julian Gutiérrez, mientras se desarrollaba una reunión de autoridades indígenas en esta parte del Valle del Cauca.

La información preliminar, indica que el ataque dejó a dos personas muertas, entre ellas un escolta de la Unidad Nacional de Protección y un comunero indígena, y a cinco personas más gravemente herida.

La representante solicitó un despliegue inmediato de todas las autoridades para garantizar la seguridad de las personas heridas, mientras son atendidos en centros asistenciales.

Al mismo, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro r la seguridad de los líderes sociales, habitantes y comunidades indígenas.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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