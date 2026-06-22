Colombia vs. Congo: posible nómina para buscar la clasificación a próxima fase del Mundial 2026

La Selección Colombia inició con victoria su camino por el Mundial 2026. El conjunto de Néstor Lorenzo se impuso por 3-1 a Uzbekistán en su primera salida e ilusiona con, no solo clasificar a la próxima ronda, sino hacerlo como líder del Grupo K, ya que Portugal empató.

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Pero para poder mantener la ilusión de ocupar esa plaza de privilegio, la Tricolor tendrá que ganarle a Congo, equipo que llega de empatarle al seleccionado de Cristiano Ronaldo. No será tarea fácil para el combinado nacional, debido a lo aguerrido que se mostró el conjunto africano, además de ser letales en la zona ofensiva con hombres como Wissa o Bakambú.

¿Cómo podría formar Colombia para este juego?

Si bien Camilo Vargas volvió a dejar dudas por el gol en el que resultó responsable ante Uzbekistán, y muchos piden a Álvaro Montero, el arquero del Atlas saldría como inicialista nuevamente. En el fondo, todo parece indicar que Lorenzo mantendrá la defensa, con Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

Una de las grandes dudas que hubo antes del inicio del campeonato radicó en si Richard Ríos o Gustavo Puerta deberían comenzar como titulares. El entrenador argentino se decidió por el jugador del Racing de Santander y Ríos respaldó la determinación. Para Congo, lo más probable es que vuelva a salir Puerta, acompañado por Jefferson Lerma.

Otro de los que la gente pide para que salga de la alineación oficial es James Rodríguez, solicitando a Juan Fernando Quintero para su lugar. Pero Néstor Lorenzo volvería a jugarsela con el ‘10′, así como con Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.

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En resumidas cuentas, Lorenzo apelaría al típico “equipo que gana no se toca” y saldría con los mismos que debutaron. No obstante, no hay que descartar alguna novedad de último momento, por ejemplo considerando a Jhon Córdoba, por su físico, para luchar con los defensores africanos.

4-2-3-1: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.

Congo apela a su orden defensivo

Los Leopardos congoleses sorprendieron en el debut por el orden y el sacrificio defensivo, y la puntería de Yoane Wissa, quien al marcar a Portugal se convirtió en el primer jugador que anota para su país en un Mundial.

El seleccionador Sébastien Desabre tendrá que gestionar el desgaste físico acumulado en Houston ante Portugal. La estructura defensiva con cinco jugadores debe mantenerse para neutralizar la dinámica colombiana.

Posible nómina: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedrid Bakambu y Yoane Wissa.Seleccionador: Sébastien Desabre.

A qué hora juegan Colombia y Congo por el Mundial 2026

El partido tendrá lugar este martes 23 de junio desde las 9:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio de Guadalajara.

Usted podrá vivir la transmisión de este encuentro por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto por caracol.com.co