Elecciones 2025 en Costa Caribe, Colombia EN VIVO 🔴: Así avanza el escrutinio HOY
Siga la segunda vuelta presidencial 2026 minuto a minuto en vivo en las ciudades de la costa Caribe colombiana.
Este domingo 21 de junio de 2026 es día de elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia, entre los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.
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De acuerdo con el censo electoral presentado por la Registraduría, para estas elecciones la costa Caribe aporta cerca de 8,8 millones de votantes, que representan aproximadamente el 21 % del total. Es por ello que se constituye en una región decisiva en el resultado final.
Siga en vivo la segunda vuelta en las ciudades de la costa Caribe
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....