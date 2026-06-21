Elecciones 2025 en Costa Caribe, Colombia EN VIVO 🔴: Así avanza el escrutinio HOY

Este domingo 21 de junio de 2026 es día de elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia, entre los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

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De acuerdo con el censo electoral presentado por la Registraduría, para estas elecciones la costa Caribe aporta cerca de 8,8 millones de votantes, que representan aproximadamente el 21 % del total. Es por ello que se constituye en una región decisiva en el resultado final.

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