Cartagena ratificó garantías para una jornada electoral segura y transparente

Con la participación de autoridades civiles, electorales, militares y organismos de control, Cartagena dio apertura este domingo a la jornada de segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, ratificando que están dadas todas las garantías para el ejercicio libre, seguro y transparente del derecho al voto.

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El acto de instalación se realizó a las 8:00 de la mañana en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC) y fue encabezado por la secretaria General del Distrito, María Patricia Porras, en representación del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz; la secretaria del Interior de Bolívar, Nohora Serrano, en representación de la Gobernación; los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bolívar, Jorge Cardona y Roque Antonio Tolosa Sánchez; representantes de los organismos de control; así como miembros de la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Infantería de Marina.

Durante la instalación, la secretaria General del Distrito, María Patricia Porras, entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía y destacó la preparación institucional adelantada para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

“Hemos hecho muy juiciosamente los comités de seguimiento electoral con todas las autoridades civiles, militares, organismos de control y las mesas de justicia instaladas en cada uno de los puestos de votación. La movilidad está en perfecto estado, la seguridad no registra incidentes y los servicios públicos funcionan con normalidad. Nada perturba el derecho al voto de los cartageneros”, manifestó Porras.

La funcionaria recordó que el Distrito ha realizado una inversión superior a los $6.000 millones para garantizar toda la infraestructura logística requerida para las elecciones presidenciales de 2026, recursos destinados al apoyo operativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás entidades encargadas de la vigilancia y control del proceso.

“Durante las elecciones de Congreso y las dos vueltas presidenciales de 2026, el Distrito ha puesto a disposición de la democracia cerca de 10.000 millones de pesos. Hemos facilitado vehículos, combustible, papelería, impresoras y todos los elementos necesarios para que las instituciones puedan cumplir adecuadamente sus funciones”, agregó.

Monitoreo permanente y capacidad de respuesta

Por su parte, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Daniel Vargas, explicó que la administración distrital mantiene activos los mecanismos de monitoreo y coordinación interinstitucional para acompañar el desarrollo de la jornada.

“Tenemos Puesto de Mando Unificado (PMU) en Distriseguridad, desde donde hacemos monitoreo permanente de todo lo que sucede en la ciudad junto con las instituciones y dependencias del Distrito. Además, contamos con Puestos de Mando Unificados móviles que nos permiten reaccionar y tomar decisiones oportunas en cualquiera de los 137 puestos de votación habilitados en Cartagena”, señaló.

El funcionario destacó que el dispositivo contempla presencia institucional en toda la ciudad para garantizar tranquilidad a los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al sufragio.

“No tenemos ningún reporte que altere el orden público. Todo transcurre con normalidad y esperamos que ese buen comportamiento continúe durante toda la jornada. Invitamos a los cartageneros a salir temprano a votar y a respetar las normas establecidas alrededor de los puestos de votación”, expresó Vargas.

Más de 1.500 uniformados desplegados

Como parte del Plan Democracia, más de 1.500 integrantes de la Fuerza Pública se encuentran desplegados en Cartagena para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

El operativo se desarrolla de manera articulada entre la Policía Nacional, la Armada Nacional y demás organismos de seguridad, con presencia en los 137 puestos de votación habilitados en el Distrito y capacidad de reacción inmediata ante cualquier eventualidad.

Invitación a participar

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto de manera responsable, pacífica y dentro de los horarios establecidos.

Con 866.447 ciudadanos habilitados para sufragar y 2.518 mesas dispuestas en la zona urbana y rural, Cartagena vive una nueva jornada democrática bajo un esquema de coordinación institucional que busca garantizar la transparencia, la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral.