Fiscalía asegura a Víctor Guerra de la Espriella por crimen hace 29 años de presidente de la Anuc

Sincelejo

La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el exdirigente político y ganadero sucreño Víctor Antonio Guerra de la Espriella, procesado por su presunta participación en el asesinato del líder campesino Guillermo Montero Carpio, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Sincelejo.

La decisión fue adoptada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dentro de una investigación que busca esclarecer uno de los crímenes más emblemáticos contra el movimiento campesino en Sucre durante la década de los noventa.

De acuerdo con la Fiscalía, Guerra de la Espriella es investigado como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de secuestro simple y secuestro simple, relacionados con los hechos ocurridos el 10 de junio de 1997 en Sincelejo.

El crimen de Guillermo Montero

Guillermo Montero Carpio era reconocido por su liderazgo en la defensa de los derechos de los campesinos y por su trabajo al frente de la ANUC en Sucre, organización que históricamente impulsó procesos de acceso a la tierra y reclamaciones agrarias en la región.

Según la investigación, varios hombres que se identificaron como integrantes de las entonces Autodefensas Unidas Campesinas interceptaron al dirigente campesino en un parqueadero del centro de Sincelejo. La intención, de acuerdo con el expediente, era trasladarlo a una finca para sostener una reunión con el jefe paramilitar Carlos Castaño.

La Fiscalía señaló que Montero Carpio se negó a acompañarlos y, en medio de la acción criminal, fue asesinado con disparos de arma de fuego. Los dos escoltas que integraban su esquema de seguridad fueron secuestrados y posteriormente liberados días después.

Señalamientos contra Guerra de la Espriella

Los elementos probatorios recopilados por el ente acusador indicarían que Víctor Guerra de la Espriella habría intervenido en reuniones previas en las que se identificó a la víctima y se coordinaron actividades de seguimiento. Asimismo, presuntamente habría contribuido con documentación y otros elementos logísticos utilizados para ejecutar la acción criminal.

La Fiscalía precisó que por este caso ya fueron condenados varios de los autores materiales y determinadores del homicidio, mientras continúan las investigaciones para establecer la responsabilidad de otros presuntos participantes.

Captura en Sincelejo

La captura de Guerra de la Espriella fue realizada por unidades de la Policía Nacional después de que el procesado se presentara ante las instalaciones de la SIJIN en Sincelejo.

El caso revive uno de los episodios de violencia que marcaron la historia reciente de Sucre y que afectó a líderes sociales y campesinos durante la expansión de las estructuras paramilitares en la región. Entretanto, la defensa del procesado tendrá la posibilidad de controvertir las evidencias presentadas por la Fiscalía durante el desarrollo del proceso judicial.

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