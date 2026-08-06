Gobernadora del Magdalena asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Margarita Guerra estará en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali. Foto: Gobernación

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, confirmó que asistirá a la ceremonia de posesión del presidente Abelardo de la Espriella en Cali, un viaje que aprovechará para iniciar acercamientos con el nuevo Gobierno Nacional y presentar las principales necesidades del departamento en materia de seguridad, infraestructura vial y servicios públicos.

La mandataria explicó que, aunque no tiene previsto sostener un encuentro formal con el presidente durante la ceremonia, el propósito es avanzar en la articulación institucional con el nuevo gabinete y preparar una agenda que será presentada cuando el jefe de Estado visite el Magdalena.

“Ya tenemos una agenda preparada con todos los temas que tenemos que tocar en nuestro departamento, que también son prioritarios desde el nivel nacional. Este es un acto de decir que vamos a trabajar de manera articulada”, afirmó Guerra.

Como parte de su agenda en Cali, la gobernadora anunció que buscará reunirse con varios de los ministros designados que asumirán funciones en el nuevo Gobierno, con el objetivo de gestionar proyectos y fortalecer la coordinación entre la Nación y el departamento.

La seguridad será el principal tema que pondrá sobre la mesa. Según explicó, el Magdalena requiere acciones concretas para enfrentar esta problemática y ya cuenta con propuestas y líneas de trabajo que espera presentar directamente al presidente.

“Creo que es lo primordial que todos los magdalenenses necesitamos. Tengo unas investigaciones y unas rutas de trabajo que quiero presentarle al señor presidente”, señaló.

Además, Guerra aseguró que insistirá en la ejecución de proyectos para mejorar la red vial del departamento, una necesidad que calificó como una deuda histórica, así como en iniciativas para ampliar la cobertura de acueducto y alcantarillado, obras que considera esenciales para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades del Magdalena.

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