“La institucionalidad está volcada a garantizar la democracia”: alcalde de Santa Marta

Santa Marta

En la sede la Institución Educativa Distrital Liceo Celedón, se llevó a cabo el acto de apertura de las Elecciones a Presidente y Vicepresidente de la República - Segunda Vuelta. En su intervención, el mandatario de los samarios aseguró que la institucionalidad está volcada a garantizar la democracia en el distrito de Santa Marta y en el departamento del Magdalena.

“Hemos venido trabajando de manera articulada con la señora gobernadora y con todas las instituciones para que brille la democracia en el Distrito y en el Departamento”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

Sofía Cañón, viceministra de Comercio Exterior, delegada del Gobierno nacional, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando el trabajo articulado para garantizar una jornada electoral tranquila, segura y en paz.

“Acompañamos activamente a todas las entidades territoriales, garantizando las diferentes condiciones de seguridad y la articulación permanente de todos los ministerios y delegados del presidente de la República e invitamos activamente a todos los ciudadanos a participar de esta jornada y a ejercer su derecho al voto”, afirmó.

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Es de recordar que, hasta el lunes 22 de junio, se prohíbe en toda la jurisdicción del Distrito de Santa Marta la realización de caravanas, recorridos vehiculares, desfiles, marchas, concentraciones móviles, o cualquier otra manifestación similar de carácter político- electoral.

Los conductores y/o propietarios de vehículos que incumplan las restricciones serán sancionados como lo establece la norma con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, sin perjuicio de la inmovilización del vehículo y demás medidas que haya lugar.