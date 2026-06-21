Más de 2.000 soldados custodian 224 mesas de votación en el Caribe colombiano

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la Segunda Brigada del Ejército Nacional desplegó más de 2.000 soldados para reforzar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira y el sur de Bolívar.

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El dispositivo militar tiene como objetivo brindar protección a las 224 mesas de votación ubicadas en la zona de responsabilidad de la unidad militar, así como contribuir al mantenimiento del orden público antes, durante y después de los comicios.

Las tropas fueron ubicadas en puntos estratégicos de los cuatro departamentos, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio democrático de los ciudadanos.

El comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Edwin Díaz, aseguró que la institución mantiene un despliegue especial en toda la región para garantizar una jornada electoral en completa normalidad.

“La Segunda Brigada del Ejército Nacional ha desplegado un dispositivo especial a lo largo y ancho de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, contemplando además los municipios de la región de las Lobas, en el sur de Bolívar”, afirmó el oficial.

Articulación entre las autoridades

El coronel Díaz destacó que las operaciones se desarrollan de manera articulada con las demás autoridades encargadas del proceso electoral.

“En coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil estamos listos y atentos para que esta fiesta electoral se lleve en paz”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para participar de manera tranquila y ejercer su derecho al voto con garantías de seguridad.

“Estamos desplegados para garantizar que usted, colombiano, ejerza su libre derecho al voto”, concluyó el comandante de la Segunda Brigada.

Las autoridades reiteraron que mantendrán presencia permanente en los diferentes puntos de votación y corredores estratégicos de la región para responder oportunamente ante cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de la jornada democrática.