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07 ago 2026 Actualizado 13:27

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Investigan muerte de un motociclista hallado a un costado de la vía entre Mahates y Arroyo Hondo

A su lado estaba la moto con las llaves puestas

Cartagena
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Las autoridades del departamento de Bolívar abrieron una investigación para esclarecer la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la vía que conecta a los municipios de Mahates y Arroyo Hondo.

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Personas que transitaban por la zona alertaron sobre la presencia de una motocicleta estacionada a un lado de la carretera con las llaves puestas. Al inspeccionar el lugar, hallaron a pocos metros el cadáver del conductor, quien vestía un impermeable gris, suéter amarillo y pantalón oscuro, y presentaba una herida profunda en el área del rostro.

Aunque entre los transeúntes circularon versiones sobre un posible ataque armado o un accidente de tránsito, las autoridades no han confirmado ninguna hipótesis sobre las causas del deceso. La opción de un hurto fue descartada inicialmente debido a que los objetos personales del ciudadano permanecían en el sitio.

Entre las pertenencias halladas se encontraba un documento de identidad a nombre de Eder de Jesús Ramos Carrillo, oriundo del municipio de Turbaco. Los organismos de investigación quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las causas reales del deceso y contactar a sus familiares.

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