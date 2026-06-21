Elecciones presidenciales 2026 en Bogotá HOY: Avanza la segunda vuelta, siga acá el minuto a minuto
Este domingo, 21 de junio, los colombianos podrán ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.
Este domingo, 21 de junio, Colombia elegirá al a su nuevo presidente en segunda vuelta para definir quién será el sucesor de Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta y uno de ellos se convertirá en el nuevo jefe de Estado.
A partir de las 8:00 de la mañana, las 6.076.599 personas que están habilitadas podrán ejercer su derecho al voto en la capital del país.
Siga en vivo la segunda vuelta Bogotá
Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...