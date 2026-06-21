Elecciones presidenciales 2026 en Bogotá HOY: Avanza la segunda vuelta, siga acá el minuto a minuto

Este domingo, 21 de junio, Colombia elegirá al a su nuevo presidente en segunda vuelta para definir quién será el sucesor de Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta y uno de ellos se convertirá en el nuevo jefe de Estado.

A partir de las 8:00 de la mañana, las 6.076.599 personas que están habilitadas podrán ejercer su derecho al voto en la capital del país.

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