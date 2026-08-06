Tribunal de Bolívar ratifica fallo que exige suspender racionamientos a Aguas de Cartagena

El Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó la medida cautelar que ordena a Aguas de Cartagena (Acuacar) suspender de manera inmediata cualquier esquema de racionamiento de agua potable en la ciudad. Pese a que la empresa impugnó la decisión argumentando que las suspensiones programadas ya habían finalizado el pasado 1 de julio, el despacho judicial determinó que las actuaciones posteriores de la compañía no anulan la necesidad de mantener la protección cautelar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con esta ratificación, se mantienen firmes las exigencias operativas y de transparencia fijadas por el magistrado. Entre ellas, la prohibición de interrupciones programadas hasta que la justicia apruebe un plan de contingencia socializado, la obligación de desplegar carrotanques en zonas con cortes imprevistos superiores a 12 horas y la publicación diaria del estado de las presiones en la ciudad. Tras la negativa al recurso de reposición, el caso pasó a revisión en apelación ante el Consejo de Estado en efecto devolutivo, por lo que las medidas de amparo continúan en plena aplicación.

El proceso judicial inició en junio pasado tras una acción popular interpuesta por el alcalde Dumek Turbay Paz contra Acuacar y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La administración distrital argumentó la vulneración de derechos colectivos a la salubridad y al acceso al agua potable, luego de que desde el 11 de mayo la empresa implementara un esquema de racionamiento por sectores que afectó a cerca del 15 % de la población cartagenera, derivado de fallas operativas y la presencia masiva de microalgas en las fuentes de captación.

Por su parte, el gerente de Acuacar, Jhon Montoya Cañas, reiteró que la recuperación en los niveles de producción permitió levantar las restricciones tras casi dos meses de aplicación. El directivo precisó que las plantas operan actualmente al máximo de su capacidad, por lo que podrían registrarse bajas presiones e intermitencias puntuales, e hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso racional del recurso ante los efectos persistentes del fenómeno de El Niño.