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18 jun 2026 Actualizado 05:22

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Internacional

Trump pide ‘salir a votar por De La Espriella’ de cara a la segunda vuelta

El mandatario reiteró que la elección del 21 de junio es definitiva para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Presidente Donald Trump expresó “respaldo total” al candidato Abelardo de La Espriella

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Un nuevo mensaje emitió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social , donde nuevamente mostró su “respaldo” al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de junio.

Trump, replicó el mensaje publicado luego de los resultados de la primera vuelta, añadiendo “Salgan a votar por ‘El Tigre’ Abelardo De La Espriella”.

Se trata del tercer mensaje que comparte el mandatario republicano sobre las elecciones en Colombia desde que se celebró la primera vuelta el pasado 31 de mayo.

El jefe de estado norteamericano volvió a calificar a De la Espriella como un “líder inteligente, fuerte y tenaz que lucha incansablemente por su gran país y su gente” y afirmó que el abogado ama a Colombia tal como él ama a Estados Unidos.

El inquilino de la Casa Blanca advirtió además que De la Espriella “se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta”, en referencia al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente colombiano, Gustavo Petro.

“Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, dijo.

Y concluyó: “Él no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia”.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

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