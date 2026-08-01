“Bruce Mac Master ayudó a la quiebra de Propal”: Petro sobre el cierre de la histórica empresa

Luego que se conociera por medio de un comunicado que la empresa Propal va a cerrar sus puertas tras más de 60 años de funcionamiento, el presidente Gustavo Petro salió por medio de sus redes sociales a hablar sobre lo que, según él, habría llevado a la liquidación de la compañía.

Según el mandatario, el proceso de cierre de la compañía se debe a que no pudo adaptarse a los nuevos mercados porque no logró diversificarse, lo que habría sido posible con un crédito a bajas tasas.

“Hoy se usa menos papel, y para sobrevivir la empresa debía diversificarse y para eso necesitaba un crédito barato y, por lo tanto, una tasa de interés baja”, escribió el Presidente.

Sin embargo, de acuerdo con la comunicación dada por la Propal, los hechos se deben a varios factores externos que han llevado a la mesa directiva a tomar la decisión.

El enfrentamiento entre Mac Master y Petro

Uno de los primeros personajes en reaccionar a la decisión del cierre de Propal fue el presidente de la Andi, Mac Master, quien culpó a las políticas económicas y macroeconómicas del actual Gobierno.

“Un Gobierno, un Estado que se empeñó en atacar a los productores colombianos y a hacerles la vida cada vez más imposible”, dijo Mac Master.

Sin embargo, el mandatario colombiano respondió al empresario y responsabilizó a las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República por el aumento de las tasas de interés.

“Lo que ha quebrado a Propal es la Junta Directiva del Banco de la República y su cómplice es el flamante director de la Andi, que no sabe qué es una política de industrialización”, expresó Petro.

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