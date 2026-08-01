Petro en Cuba: propuso un diálogo con Donald Trump para evitar una invasión de Estados Unidos

Avanza el viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba, a tan solo unos días de terminar su administración.

Un viaje que ha sido muy cuestionado, por presentarse precisamente unos días antes de terminar su mandato y luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella, anunciara que planea el rompimiento de relaciones el cierre de la embajada en este país.

Sin embargo, el presidente Petro llegó ayer junto con su comitiva, integrada por la canciller Rosa Villavicencio y Leonor Zalabata, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas.

La delegación diplomática del Gobierno y del presidente Petro, fueron recibidos por la viceministra de relaciones exteriores de Cuba, Josefina de la Caridad Vidal y la guardia presidencial de este país.

Este sábado, el presidente Petro llevó una Ofrenda floral en homenaje a José Martí, y también sostuvo un encuentro con los estudiantes colombianos de la escuela latinoamericana de medicina de cuba, teniendo en cuenta que el presidente ha resaltado los aportes que han hecho para la cura de varias enfermedades y en la creación de vacunas para combatirlas, como la del COVID-19, que en su momento, ayudó a combatir el virus en nuestro país.

En la reunión con los estudiantes, reconoció su labor por la reducción de brechas territoriales y la garantía de la salud como un derecho fundamental para las comunidades históricamente excluidas.

Allí precidió una intervención, en la que ratificó su intención de convocar un mensaje de solidaridad para Cuba en medio de la situación que atraviesa.

Según medios cubanos, el presidente al terminar su intervención les habló a micrófonos y les ratificó que viajó a Cuba para evitar que exista una invasión o un lanzamiento de misiles.

Reunión entre los presidentes de Colombia y Cuba

El objetivo principal del viaje del presidente Petro a Cuba fue reunirse con su homólogo Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un encuentro que sucedió en el Palacio de la Revolución, donde fue recibido con honores militares y establecieron conversaciones oficiales.

En el encuentro, en donde le hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos, a su homólogo Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, para que establezcan un diálogo que permita evitar una posible intervención del país norteamericano en Cuba.

El presidente Petro también le pidió al Gobierno de Estados Unidos levantar el bloqueo contra Cuba.