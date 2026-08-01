Colombia rechazó el cerco energético y sanciones de Estados Unidos sobre Cuba

El presidente de la República de Cuba sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo, el presidente de la República de Colombia. Cancillería de Cuba

La Cancillería de Colombia rechazó este sábado 1 de julio de 2026 de forma categórica el recrudecimiento del cerco energético impuesto contra la República de Cuba y la aplicación de sanciones secundarias a entidades de terceros países.

El pronunciamiento se da en medio de la visita oficial que realizan en La Habana el presidente de la República, Gustavo Petro, y la canciller Rosa Villavicencio. Desde allí, el Gobierno colombiano reiteró el llamado a los países de América Latina y el Caribe a fortalecer el diálogo, la cooperación y la integración regional para contribuir a la salida de la crisis económica y humanitaria del pueblo cubano.

Consecuencias de las medidas en Cuba

De acuerdo con el comunicado oficial, las restricciones impuestas al suministro energético han generado graves consecuencias para la economía y la cotidianidad en Cuba. La interrupción del abastecimiento regular de combustibles ha afectado el funcionamiento del transporte público, la prestación de servicios esenciales, la conectividad aérea y la actividad turística.

Para el Gobierno colombiano, estos efectos golpean directamente a millones de personas que dependen de esos servicios para su movilidad, su trabajo y su acceso a derechos básicos.

A la crisis energética se suman las restricciones impuestas a empresas navieras y a operadores internacionales. El Ministerio señaló que estas medidas han dejado represados miles de contenedores con alimentos, insumos básicos y ayuda humanitaria, incluidos suministros básicos.

La Cancillería advirtió que el represamiento de carga también ha retrasado proyectos estratégicos para la transición energética en la isla y ha limitado aún más el acceso de la población a bienes esenciales en medio de un contexto ya de por sí complejo.

Alerta en el sector salud

Uno de los puntos más críticos mencionados por Colombia en el comunicado está en el sector salud.

El Ministerio indicó que la escasez de medicamentos e insumos médicos ha incrementado las dificultades para atender procedimientos quirúrgicos, tratamientos especializados y programas de atención a pacientes con enfermedades crónicas. “Esta situación compromete el acceso efectivo al derecho a la salud de la población cubana”, se señaló en el comunicado.

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