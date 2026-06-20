Marco Rubio validó memorando para detener a Beto Coral por criticar a De la Espriella, según NYT

Imagen de referencia. Marco Rubio en reunión de la agrupación G7 en Francia: Getty Images / Beto Coral: Redes sociales.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aprobó el memorando para detener al activista colombiano conocido como Beto Coral por criticar al candidato presidencial de su país natal, Abelardo de la Espriella, respaldado por el presidente Donald Trump. Así lo publicó este sábado 20 de junio el diario The New York Times, que tuvo acceso al documento.

Franklin Humberto Coral Garrido fue detenido el martes 17 de junio por permanecer en el país con una visa expirada, según la Administración estadounidense, pese a que tenía en trámite una solicitud de asilo tras escapar de Colombia por amenazas del narcotráfico.

¿Qué decía el memorando aprobado por Marco Rubio?

Según el memorando, Coral “empleó su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del Gobierno de Gustavo Petro”. La evaluación de Rubio fue considerar que “permitir” que Coral permanezca en Estados Unidos “socava los intereses de la política exterior” del país.

The New York Times recuerda que Rubio ha aprobado memorandos anteriores con el mismo argumento, recomendando al Departamento de Seguridad Nacional la deportación de personas concretas, como el caso del estudiante palestino-sirio Mahmoud Khalil, que participó en protestas contra Israel.

En un audio difundido en redes sociales por legisladores colombianos esta semana, Coral había denunciado que los agentes que lo arrestaron le dijeron que la orden de detenerlo provenía, supuestamente, del secretario de Estado.

El jueves 19 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dijo a EFE que Coral permanecería bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta completar el proceso de deportación.

Solicitud de Gustavo Petro a Donald Trump

El presidente Petro exigió este sábado 20 de junio a su homólogo estadounidense aclarar la ubicación de Coral, hijo de un policía colombiano asesinado en una operación contra Pablo Escobar, y ordenó a la Cancillería que intervenga ante Washington para conseguir su liberación. Coral reside en Estados Unidos desde 2015 y fue arrestado en Arizona.

La detención se produjo días después de que Coral participara en una protesta en Miami contra De la Espriella, candidato de ultraderecha a la Presidencia de Colombia, quien se enfrentará este domingo 21 de junio al aspirante de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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