Ocho policías y varios civiles heridos deja atentado con carro bomba en Norte de Santander

Atentado terrorista contra el comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un ataque terrorista se registró en la madrugada de este sábado contra las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Norte de Santander, en Cúcuta, dejando al menos ocho uniformados gravemente heridos y generando una emergencia de gran magnitud en la capital nortesantandereana.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado comenzó con la activación de un carro bomba a escasos metros del comando policial.

De manera simultánea, fueron lanzadas al menos 16 rampas con explosivos contra las instalaciones, mientras que hombres armados dispararon ráfagas de fusil contra las unidades de Esparta ubicadas en la parte trasera del complejo policial.

Como consecuencia del ataque, una de las áreas del comando terminó envuelta en llamas, mientras varias unidades atendían la emergencia en medio de las detonaciones y los disparos.

Hasta el momento se ha confirmado que siete uniformados resultaron gravemente heridos y están siendo evacuados hacia la Clínica Medical Duarte, donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades mantienen máxima alerta en las inmediaciones del comando de la Policía, mientras se adelantan las operaciones para asegurar la zona, atender la emergencia y establecer las circunstancias del atentado.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional entregue un balance oficial sobre los hechos, el estado de salud de los uniformados afectados y los responsables de esta nueva acción violenta.