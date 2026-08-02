Colombia Humana publicó queja sobre Angie Rodríguez cuando era directora del Dapre

Un nuevo capítulo al escándalo de Angie Rodríguez se le suma tras la publicación que hizo Colombia Humana, sobre presuntas irregularidades en las que habría incurrido cuando se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

En la carta, José Alexis Maecha le cuenta al presidente Petro, que Angie Rodríguez lo habría cogido entre otros, luego de que le contara que habían contratado al abogado Manuel Vicente Villanueva, a pesar de que había denunciado al mandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La queja, fechada el 31 de julio del 2025, mostraría cómo Maecha alertó a la entonces directora de la entidad sobre la contratación de este abogado.

Según contó el funcionario, luego de que le informó a Rodríguez sobre esta contratación, fue removido de su cargo, por una supuesta orden del presidente Petro.

Maecha también denunció que en los días posteriores a su despido, fue hostigado por el entonces subdirector general encargado, Luis Eduardo Torres, y por Pastora González, asistente de Rodríguez.

¿Qué dice Colombia Humana?

El partido Colombia Humana expresó su respaldo al presidente Petro en medio de las denuncias realizadas por Angie Rodríguez.

Agregó que, con la publicación de la carta, buscan que el país confirme que Angie Rodríguez sí estuvo detrás de negocios para Jorge Tovar Vélez.

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