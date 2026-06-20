Programan cirugía para la niña que padece cáncer tras la gestión de la Personería de Pereira

Pereira

Luego de varios días de incertidumbre por la falta de los insumos médicos requeridos para una compleja cirugía oncológica, una niña de 11 años diagnosticada con osteosarcoma de alto grado en el fémur izquierdo finalmente podrá ser intervenida este fin de semana en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

La noticia fue confirmada tras la gestión realizada por la Personería de Pereira, entidad que intervino para buscar una solución entre la EPS Asmet Salud y el centro asistencial, luego de que se conociera la preocupación del equipo médico por los retrasos en la entrega de los materiales especializados necesarios para el procedimiento.

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La menor había completado varios ciclos de quimioterapia y se encontraba lista para ser sometida a una cirugía de alta complejidad cuyo objetivo es retirar el tumor y reconstruir el hueso afectado mediante una prótesis especializada, con la esperanza de preservar su pierna y evitar una amputación.

“Requiere para salvarle su pierna, su extremidad, la intervención quirúrgica y se requería previamente la obtención de unos insumos que tenía que proveer Asmet Salud. Lo logramos en el día de ayer gracias a la intervención de la Personería del municipio de Pereira y en el día de hoy, sábado 20 de junio está programada en tiempo récord la intervención quirúrgica”, expresó el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón.

Desde la Personería destacaron la importancia de actuar oportunamente en casos donde se encuentra comprometido el derecho fundamental a la salud, especialmente cuando se trata de pacientes pediátricos que requieren atención prioritaria.

Por su parte, el equipo médico del Hospital San Jorge reiteró que el tiempo es un factor determinante en este tipo de patologías y celebró que se haya logrado superar el obstáculo administrativo que mantenía en espera la intervención.

Con la programación de la cirugía, la menor y su familia reciben una noticia esperanzadora en medio de la lucha contra una enfermedad agresiva, mientras los especialistas se preparan para realizar un procedimiento que podría marcar una diferencia decisiva en su recuperación y calidad de vida.