En Pereira, una niña con cáncer podría perder su pierna por demoras de la EPS Asmet Salud

Pereira

Una niña de 11 años que enfrenta una compleja batalla contra el cáncer permanece a la espera de una intervención quirúrgica fundamental para su tratamiento, mientras especialistas advierten que la demora en la entrega de materiales médicos podría afectar las posibilidades de preservar su extremidad afectada.

La menor fue diagnosticada con osteosarcoma de alto grado en el fémur izquierdo, un tipo de cáncer óseo agresivo que requiere manejo especializado y atención oportuna para mejorar el pronóstico de los pacientes.

Según informó el doctor Diego Fernando Rivas, subgerente asistencial del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, la paciente cumplió durante los últimos meses con el protocolo médico establecido para este tipo de enfermedad, incluyendo varios ciclos de quimioterapia que permitieron prepararla para una cirugía de alta complejidad.

Sin embargo, la intervención aún no ha podido realizarse debido a que los insumos requeridos para la cirugía no han sido entregados por la EPS Asmet Salud, entidad encargada de gestionar la adquisición del material necesario para llevar a cabo la reconstrucción quirúrgica.

“La EPS es Asmet Salud, que es una EPS que está intervenida, que debe una gran cantidad de dinero al hospital y que en el contrato que se tiene, ellos son los encargados de proporcionar el material de osteosíntesis y los materiales necesarios para este tipo de cirugías. En este caso, el material de prótesis como tal que le tienen que poner a la niña. La EPS pues está, imagino que cerrada en todas partes con sus proveedores y ellos no han podido dispensar el material”, afirmó el doctor Rivas.

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Ante la imposibilidad de programar la operación en los tiempos inicialmente previstos, el equipo médico deberá reiniciar un nuevo ciclo de quimioterapia con el fin de mantener controlada la enfermedad mientras se resuelve la situación administrativa y logística relacionada con los insumos.

Los especialistas advirtieron que, en casos de cáncer óseo, el tiempo juega un papel determinante en el éxito del tratamiento, por lo que cualquier retraso puede generar riesgos adicionales para la evolución clínica del paciente.

El procedimiento proyectado busca retirar el tumor y posteriormente reconstruir la estructura ósea mediante la utilización de una prótesis especializada y materiales de osteosíntesis, una alternativa que permitiría conservar la pierna y evitar una amputación.

La situación ha generado preocupación entre el personal médico, que insiste en la importancia de agilizar la entrega de los materiales requeridos para realizar la cirugía en el menor tiempo posible y ofrecer a la paciente mayores posibilidades de conservar su extremidad y mejorar su calidad de vida.

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Mientras tanto, la menor continúa bajo seguimiento especializado y recibiendo tratamiento oncológico en espera de que se concrete la intervención que podría marcar una diferencia significativa en su proceso de recuperación.