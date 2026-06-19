Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 jun 2026 Actualizado 18:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Procuraduría abre investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya

La investigación busca establecer si se utilizaron recursos públicos y canales oficiales de la Gobernación de Boyacá con fines políticos.

El ente de control investiga la presunta participación del mandatario en controversias políticas durante la campaña presidencial

El ente de control investiga la presunta participación del mandatario en controversias políticas durante la campaña presidencial

El ente de control investiga la presunta participación del mandatario en controversias políticas durante la campaña presidencial
Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Tunja

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, por una presunta utilización de su investidura, recursos públicos, actividades institucionales y canales oficiales de comunicación de la Gobernación para intervenir directa o indirectamente en actividades o controversias políticas durante la campaña presidencial de 2026.

Más información

La decisión fue adoptada por el Procurador Delegado Disciplinario de Instrucción Tercero para la Vigilancia Administrativa, quien además ordenó la práctica de pruebas dentro del proceso y notificó al mandatario departamental sobre su derecho a rendir versión libre y espontánea frente a los hechos que son materia de investigación.

Asimismo, la Procuraduría informó a las oficinas de control interno disciplinario correspondientes para que se abstengan de adelantar actuaciones paralelas sobre los mismos hechos mientras avanza la investigación.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir