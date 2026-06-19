Procuraduría abre investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya

El ente de control investiga la presunta participación del mandatario en controversias políticas durante la campaña presidencial

Tunja

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, por una presunta utilización de su investidura, recursos públicos, actividades institucionales y canales oficiales de comunicación de la Gobernación para intervenir directa o indirectamente en actividades o controversias políticas durante la campaña presidencial de 2026.

La decisión fue adoptada por el Procurador Delegado Disciplinario de Instrucción Tercero para la Vigilancia Administrativa, quien además ordenó la práctica de pruebas dentro del proceso y notificó al mandatario departamental sobre su derecho a rendir versión libre y espontánea frente a los hechos que son materia de investigación.

Asimismo, la Procuraduría informó a las oficinas de control interno disciplinario correspondientes para que se abstengan de adelantar actuaciones paralelas sobre los mismos hechos mientras avanza la investigación.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: