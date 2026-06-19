Capturan en Bogotá a presunto extorsionista buscado por hechos en Boyacá

En una operación conjunta desarrollada en Bogotá, tropas del Gaula Militar Boyacá y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron a un hombre señalado de participar presuntamente en actividades de extorsión agravada.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Republicana de Canadá, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Operaciones Ayacucho Plus, estrategia con la que las autoridades buscan fortalecer la seguridad y combatir los delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes, el capturado estaría vinculado a casos de extorsión ocurridos en el departamento de Boyacá bajo la modalidad conocida como falso servicio, mecanismo mediante el cual los delincuentes engañan a las víctimas para obtener beneficios económicos ilícitos.

Tras su captura, el sujeto fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con el proceso correspondiente para definir su situación jurídica. La Primera Brigada del Ejército Nacional reiteró que mantendrá el desarrollo de operaciones coordinadas e interinstitucionales orientadas a proteger a la población civil y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.