Abogado presenta tutela contra el Gobernador de Boyacá, por presunta participación en política

Tunja

El abogado Javier Ricardo Álvarez Bernal presentó una acción de tutela ante los jueces constitucionales de Sogamoso contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, al considerar que algunas actividades públicas realizadas por el mandatario departamental podrían constituir una presunta participación indebida en política en el marco de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026.

En el documento, el abogado que interpuso la tutela argumenta que el gobernador ha realizado recorridos por distintos municipios del departamento para la entrega de obras públicas y recursos en los días previos a la jornada electoral. Según señala, estas actuaciones podrían ser interpretadas por los ciudadanos como un respaldo a una determinada campaña presidencial, lo que, a su juicio, afectaría los principios de igualdad, libertad de conciencia y participación política de los electores.

Álvarez Bernal también menciona como prueba una entrevista realizada al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en la cual se expusieron denuncias sobre una supuesta intervención en política de algunos servidores públicos.

Dentro de la tutela, el abogado solicitó como medida provisional que se ordene al gobernador de Boyacá abstenerse de realizar actos públicos de entrega de obras y/o recursos durante los tres días anteriores a los comicios y cinco días posteriores a la elección, con el propósito de evitar que dichas actividades puedan ser interpretadas como una influencia sobre los votantes.

Además, el abogado citó como antecedente una decisión del Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín dentro de una acción de tutela relacionada con presuntos actos de participación en política por parte del presidente de la República.