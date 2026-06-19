Red de Veedurías pide investigar a Carlos Amaya y solicita suspensión ante Procuraduría por denuncia

La Procuraduría deberá evaluar la queja disciplinaria y determinar si existen méritos para abrir una investigación contra el mandatario de Boyacá.

Boyacá

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia (Red Ver), Pablo Bustos Sánchez, radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por una presunta intervención en política durante el desarrollo de la campaña presidencial de 2026.

En el documento, el denunciante solicita que el organismo de control abra una investigación para determinar si el mandatario departamental habría utilizado su cargo, la estructura institucional y recursos públicos de la Gobernación de Boyacá para favorecer una candidatura presidencial. También señala presuntas presiones a alcaldes, funcionarios y contratistas del departamento.

Como medida preventiva, la Red de Veedurías pidió a la Procuraduría la suspensión provisional de Amaya hasta la culminación de la segunda vuelta presidencial, argumentando un posible riesgo de continuidad de las conductas denunciadas y de afectación en la recolección de pruebas.

Entre los argumentos de la queja se mencionan publicaciones en redes sociales oficiales de la Gobernación, eventos de entrega de recursos en municipios y denuncias públicas realizadas por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Por su parte, el gobernador Carlos Amaya ha rechazado las acusaciones, asegurando que no ha participado en política ni realizado compra de votos, y manifestó su disposición para atender cualquier investigación de las autoridades.

Ahora será la Procuraduría General de la Nación la entidad encargada de estudiar la denuncia y definir si hay lugar a iniciar una investigación disciplinaria y adoptar medidas frente al caso.