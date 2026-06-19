Más de 1.200 policías custodiarán las elecciones presidenciales en Tunja y el área metropolitana

La Policía Metropolitana de Tunja dispondrá más de más de 1.200 uniformados para custodiar las elecciones presidenciales en los diferentes municipios de Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Con un amplio dispositivo de seguridad conformado por más de 1.200 uniformados, la Policía Metropolitana de Tunja garantizará el normal desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo este domingo en los 15 municipios que integran su jurisdicción.

Así lo confirmó el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, quien aseguró que todas las coordinaciones logísticas y operativas ya fueron realizadas con las autoridades locales y electorales para brindar tranquilidad a los ciudadanos durante la jornada democrática.

“Tenemos más de 1.200 policías que se encargarán de atender los 50 puestos de votación. Hemos realizado reuniones con alcaldes, registradores y secretarios de Gobierno de todos los municipios, por lo que toda la logística y la seguridad están garantizadas para este día”, señaló el oficial.

El coronel explicó que, además del personal asignado a los puestos de votación, la institución contará con unidades especializadas para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Entre ellas se encuentran el grupo UNDEMO, dos dispositivos mínimos de atención y cuatro equipos de reacción apoyados por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que realizará recorridos permanentes por los municipios y centros electorales.

En la capital boyacense se concentrará un importante componente del operativo. Según indicó Lemus Pinto, cerca de 500 uniformados estarán desplegados directamente en Tunja, cifra que podría aumentar hasta los 700 efectivos con el apoyo de las unidades de reacción y grupos especializados.

“Todo el dispositivo está planeado para que, a través de los Puestos de Mando Unificado, podamos tomar decisiones y reaccionar de manera oportuna ante cualquier incidente o requerimiento ciudadano”, afirmó.

Respecto a la articulación institucional, el comandante recordó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) ya se encuentra activo desde esta semana. Inicialmente fue instalado por el Ministerio de Defensa y la Dirección General de la Policía, mientras que la Gobernación de Boyacá también puso en marcha su instancia de coordinación. El domingo, desde las 7:00 de la mañana, cada municipio contará con su respectivo PMU presencial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja hizo además un llamado a los ciudadanos para que acudan temprano a las urnas y atiendan las indicaciones de las autoridades electorales y de seguridad.

“Invitamos a la comunidad a participar de manera oportuna y a no incurrir en ninguno de los 16 delitos electorales. Estaremos atentos para atender cualquier situación que se presente”, advirtió el coronel.

Aunque las autoridades no identifican municipios con riesgos extraordinarios para esta jornada, el despliegue de uniformados se realizará de acuerdo con la cantidad de sufragantes. Por ello, municipios como Samacá, Ventaquemada y la ciudad de Tunja tendrán un mayor número de efectivos durante la jornada electoral.

Con este operativo, la Policía Metropolitana busca garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de seguridad, tranquilidad y transparencia.