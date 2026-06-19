Jennifer Pedraza anuncia su voto por Iván Cepeda en segunda vuelta y marca distancia con Petro

La representante a la Cámara y senadora electa por la coalición Ahora Colombia, Jennifer Pedraza, anunció que votará por el candidato presidencial Iván Cepeda en la segunda vuelta, pese a las diferencias que mantiene con el gobierno de Gustavo Petro y con varios sectores del progresismo.

Pedraza, quien obtuvo cerca de 78 mil votos al Senado por la alianza conformada por el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira, explicó que su decisión responde a la necesidad de impedir el triunfo de Abelardo de la Espriella, a quien señaló de representar una amenaza para la democracia y los derechos humanos.

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“Durante estos cuatro años mi voz ha sido una de las más críticas del gobierno del presidente Petro. En salud, energía y seguridad hemos denunciado errores y escándalos de corrupción”, afirmó.

La congresista sostuvo que Iván Cepeda “debió desligarse desde el principio de la pésima herencia del gobierno de Petro”, pero aseguró que existen diferencias profundas con la candidatura de De la Espriella.

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“Lo que representa Abelardo de la Espriella, su amenaza explícita a la democracia colombiana y su discurso contra quienes piensan diferente, me hace hoy tomar una decisión”, señaló.

Pedraza aseguró que, aunque mantiene discrepancias con el candidato del progresismo, comparte con él la defensa de la pluralidad democrática.

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“A pesar de las diferencias que tengo con Iván Cepeda, tenemos una coincidencia muy importante: no planteamos destripar a quien piensa diferente”, manifestó.

La senadora electa agregó que, en un eventual gobierno de Cepeda, continuará ejerciendo un papel de control político. “Mi voto por Iván Cepeda es ante todo una exigencia para que cumplan lo que prometen y una claridad de que un voto no es obediencia. Si reitera los errores de Petro, encontrará en mí una voz que no tiembla para denunciar lo que haya que denunciar”, concluyó.