Tunja activa ley seca y amplio paquete de restricciones por elecciones de segunda vuelta

Tunja

La Alcaldía de Tunja decretó una serie de medidas de orden público para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta electoral, entre ellas la ley seca, restricciones al transporte de algunos elementos y el uso de drones, además de la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU).

La secretaria (e) del Interior de Tunja, Ahiliz Rojas Rincón, informó en Caracol Radio que, mediante el Decreto 0143 del 18 de junio de 2026, se estableció que “la ley seca irá desde el día sábado 20 de junio a las 6:00 de la tarde hasta el día lunes 22 de junio a las 12:00 del mediodía”, medida que incluye la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en toda la ciudad.

La funcionaria explicó que el decreto también contempla otras restricciones como el transporte y disposición de residuos peligrosos, escombros, cilindros de gas, mudanzas, líquidos inflamables y combustibles en recipientes, además de la prohibición del uso de drones y del parrillero en motocicleta durante la jornada electoral.

“Estas son las restricciones principales que tenemos en este decreto”, señaló Rojas Rincón, quien agregó que también estará prohibida la propaganda electoral en espacios públicos, así como las manifestaciones, desfiles y demás actos de carácter político durante el día de las elecciones.

Frente a la seguridad, la secretaria indicó que las autoridades realizaron un consejo de seguridad con participación del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana para coordinar el dispositivo especial que acompañará la jornada democrática.

“Ya están dispuestas las unidades adicionales para dar el cubrimiento en la ciudad de Tunja y tendremos un Puesto de Mando Unificado desde las 8:00 de la mañana con todas las entidades presentes para tomar las decisiones a que haya lugar”, aseguró.

Finalmente, la secretaria del Interior hizo un llamado a los ciudadanos para acudir a las urnas con tranquilidad y respeto. “Invitamos a todos los tunjanos a ejercer su derecho al voto de manera temprana, tranquila y con respeto por la diferencia”, concluyó.