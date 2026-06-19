Luis Velasco y Mario Muñoz debaten sobre las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El actor Luis Velasco y el músico Mario Muñoz debatieron en 6AM W sobre sus apoyos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial de las elecciones que se realizará entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.