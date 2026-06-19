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19 jun 2026 Actualizado 18:27

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Luis Velasco y Mario Muñoz debaten sobre las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El actor Luis Velasco y el músico Mario Muñoz debatieron en 6AM W sobre sus apoyos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial de las elecciones que se realizará entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Luis Velasco y Mario Muñoz debaten sobre las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luis Velasco y Mario Muñoz debaten sobre las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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